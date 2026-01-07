Dass US-Präsident Donald Trump Grönland unter amerikanische Kontrolle bringen will, sagt er ganz offen. Nur zum Weg dorthin sendet die US-Regierung widersprüchliche Signale.

Das Weiße Haus schließt einen Militäreinsatz ausdrücklich nicht aus. „Der Präsident und sein Team erörtern eine Reihe von Optionen, um dieses wichtige außenpolitische Ziel zu erreichen“, sagte Sprecherin Karoline Leavitt am Dienstagabend (Ortszeit). „Und selbstverständlich steht dem Oberbefehlshaber der Einsatz des US-Militärs jederzeit als Option zur Verfügung.“ Auch Stephen Miller, einer der engsten Berater Trumps, schloss in einem Fernsehinterview am Montag eine militärische Invasion auf der Insel nicht aus.

Außenminister Marco Rubio hingegen, der aktuell auch Trumps Nationaler Sicherheitsberater ist, sagte Medienberichten zufolge in einer vertraulichen Sitzung mit US-Abgeordneten am Montag, dass die jüngsten Drohungen keine militärische Invasion signalisieren sollten. Das Ziel sei ein Kauf Grönlands, berichteten das Wall Street Journal und die New York Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Unter Berufung auf Beamte berichtete die New York Times weiter, dass Präsident Trump seine Mitarbeiter um die Vorlage eines aktualisierten Plans für einen Erwerb der Insel gebeten habe.

Trump hatte bereits 2019 in seiner ersten Amtszeit einen Besitzanspruch auf Grönland geäußert und wollte die Insel für die USA kaufen. Seitdem hat der US-Präsident seine Ansprüche auf die Arktisinsel mehrfach erneuert – und auch militärische Gewalt als Mittel nicht ausgeschlossen. Er argumentiert stets, die USA bräuchten Grönland für ihre nationale Sicherheit. Dabei haben die USA schon weitgehende Rechte, die Insel zur Verteidigung zu nutzen – unter anderem durch ein Abkommen von 1951.

Europäer stellen sich hinter Dänemark

Dänemark hat den US-Anspruch auf den autonomen Landesteil Grönland und die militärischen Drohungen entschieden zurückgewiesen. Regierungschefin Mette Frederiksen sagte: „Wenn die USA ein anderes Nato-Land angreifen, dann hört alles auf.“ Das wäre das Ende des westlichen Verteidigungsbündnisses und der seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestehenden Sicherheitsarchitektur.

In einer gemeinsamen Erklärung machten Deutschland, Frankreich, Italien, Polen, Spanien, Großbritannien und Dänemark am Dienstag klar: Grönland gehört den Grönländern. „Es ist allein Sache Dänemarks und Grönlands, über Angelegenheiten zu entscheiden, die Dänemark und Grönland betreffen“, hieß es in der auch von Bundeskanzler Friedrich Merz unterzeichneten Erklärung. Auch die Regierung in Grönland, wo nur rund 57 000 Menschen leben, lehnt die Begehrlichkeiten der US-Regierung ab.