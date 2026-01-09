Nachdem der Präsident der Vereinigten Staaten am Donnerstag in einem verstörenden Interview mit der New York Times die Aussage wiederholt hat, der Besitz Grönlands sei für ihn „psychologisch notwendig für den Erfolg“, rechnet man in Kopenhagen und Nuuk mittlerweile konkrete Szenarios der feindlichen Übernahme durch.
GrönlandWie eine unfreundliche Übernahme ablaufen könnte
Washington erwägt, jedem Grönländer bis zu 100 000 Dollar zu zahlen, berichten US-Beamte. Auch eine militärische Annexion schließt Trump nicht aus. Doch damit könnte er viele Wähler verprellen.
Von Alex Rühle
