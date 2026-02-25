Ist die USNS Mercy nun tatsächlich auf dem Weg nach Grönland? Oder wird das Hospitalschiff der United States Navy nur von der amerikanischen Ost- an die Westküste verlegt? In Grönland jedenfalls schrillten alle Alarmglocken, als am Dienstag die Nachricht kam, dass das Lazarettschiff den Marinehafen in Mobile, Alabama, verlassen habe und in den Golf von Mexiko ausgelaufen sei.