Ist die USNS Mercy nun tatsächlich auf dem Weg nach Grönland? Oder wird das Hospitalschiff der United States Navy nur von der amerikanischen Ost- an die Westküste verlegt? In Grönland jedenfalls schrillten alle Alarmglocken, als am Dienstag die Nachricht kam, dass das Lazarettschiff den Marinehafen in Mobile, Alabama, verlassen habe und in den Golf von Mexiko ausgelaufen sei.
USA und GrönlandTrumps wohltätige Drohung: Ein Schiff wird kommen
Lesezeit: 3 Min.
Seit der US-Präsident den Grönländern ein „großartiges Lazarettschiff“ für angeblich unterversorgte Kranke angekündigt hat, herrscht wieder Aufregung auf der Insel. Ein Zwischenfall mit einem U-Boot macht es nicht besser.
Von Alex Rühle
US-Präsident Trump:108 Minuten Prahlerei, Pathos und Zorn
Trump steht unter Druck: In den Umfragen für die Zwischenwahlen im November stehen die Republikaner schlecht da. Bei seiner Rede zur Lage der Nation lobt er sich trotzdem hauptsächlich selbst und teilt aus.
Lesen Sie mehr zum Thema