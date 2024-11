Wenige Tage vor der US-Wahl kam nun ein Vorschlag, der in eine ähnliche Richtung zielt wie Trumps Angebot, aber ungleich raffinierter ist: Drei Politologen, die allesamt in der letzten Trump-Regierung sicherheitspolitische Posten innehatten, plädieren dafür, dass Grönland doch ein Assoziierungsabkommen mit den USA abschließen könnte.

Ein großartiges geostrategisches Basislager

Die USA haben solche Abkommen mit Palau, Mikronesien und den Marshallinseln getroffen. Die Inselstaaten im Pazifik gewähren den USA exklusiven militärischen Zugang zu ihrem Territorium und erhalten im Gegenzug umfangreiche wirtschaftliche Entwicklungshilfe und Investitionen. Die Bewohner der Inselgruppen können ohne Visum in die USA reisen und dort auch arbeiten.

Nun könnte man insofern auch über den neuerlichen Vorstoß lächeln, als die drei Autoren womöglich vor allem ihre Karrieren im Sinn haben: Es ist ja nicht ungeschickt, kurz vor der Wahl einen umstrittenen Vorschlag von Trump lobpreisend aufzunehmen, um sich für eventuelle neue Posten in Erinnerung zu rufen. Allerdings klingt ihr Vorschlag tatsächlich recht verlockend. Und er kommt zu einem für Dänemark denkbar ungünstigen Zeitpunkt.

Die Autoren Kaush Arha, Alexander Gray und Tom Dans argumentieren in ihrem Aufsatz in The National Interest, einem Magazin des rechtskonservativen Thinktanks Center for The National Interest, dass Grönland in geostrategischer Hinsicht für die USA bedeutsamer sei als all die oben erwähnten Pazifikinseln. Was unmittelbar einleuchtet: Die riesige Insel ragt tief ins nördliche Polarmeer, im Wettrennen mit Russland und China um die Arktis, die dortigen Bodenschätze und zukünftige Schiffsrouten wäre Grönland ein großartiges Basislager. Außerdem birgt der grönländische Boden selbst enorme Mengen an Seltenen Erden und sonstigen Rohstoffen.

Vor allem aber versuchen die drei Politologen ihre Idee den Grönländern schmackhaft zu machen, stellen sie ihnen doch neben dem Assoziierungsabkommen auch noch in Aussicht, Teil der Freihandelszone zu werden, die die USA mit Mexiko und Kanada bilden. Sie argumentieren, die grönländischen Inuit hätten doch ohnehin eine „stolze Tradition der Selbständigkeit und tiefen kulturellen Verbindungen zu den indigenen Völkern in Alaska und Kanada“.

Skandale erschüttern das grönländisch-dänische Verhältnis

Abgesehen von einer Intensivierung dieser Verbindungen versprechen sie den Grönländern einen enormen Schub „für das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand“ ihrer Insel, „während sich die Stellung Grönlands innerhalb des Königreichs Dänemark in den kommenden Jahren weiterentwickelt“.

Das ist eine schöne Formulierung, kommt der Vorschlag doch zu einer Zeit, in der die grönländisch-dänischen Beziehungen auf einem Tiefpunkt sind. Gleich mehrere Skandale kamen in letzter Zeit ans Tageslicht: So hat Dänemark Zwangsadoptionen ausgeführt, bei denen Inuit-Kinder in dänische Familien verpflanzt wurden, um so eine zukünftige „Elite“ für die Insel heranzubilden.

Es gab Zwangsumsiedlungen ganzer Dörfer, Grönländer verdienten jahrzehntelang weniger als Dänen, die Inuit-Kultur wurde im Zug der Modernisierung quasi über Nacht beiseite geräumt. Vor allem aber kam erst jetzt richtig ans Tageslicht, dass dänische Ärzte in den Sechziger- und Siebzigerjahren mindestens 4500 grönländischen Mädchen und Frauen ungefragt Spiralen eingesetzt haben, wodurch die Geburtenrate drastisch gesenkt wurde.

Mehrere grönländische Abgeordnete sprachen von Genozid. Abgesehen von den schweren psychischen Folgen für die betroffenen Frauen leidet Grönland darunter, dass heute nur 57 000 Menschen auf der riesigen Insel leben. Ohne die Spiralkampagne, so deren grönländische Kritiker, wären sie wesentlich mehr und damit auch wirtschaftlich weniger abhängig von Dänemark.

„Gewachsenes grönländisches Selbstbewusstsein“

Die Unabhängigkeitsdebatte, die immer wieder aufflackert, hatte wohl noch nie so viele Befürworter wie momentan, das grönländische Parlament hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die die rechtlichen Rahmenbedingungen für ein Unabhängigkeitsreferendum untersuchen soll.

Dänemark hat solche Bestrebungen bisher stets mit dem Argument abgetan, Grönland könne doch niemals auf eigenen Füßen stehen. Die Regierung in Kopenhagen überweist jährlich rund 4,1 Milliarden dänische Kronen (540 Millionen Euro) nach Nuuk.

In einem langen Hintergrundtext in der dänischen Zeitung Politiken formulierte nun aber Vivian Motzfeld, die im grönländischen Parlament zuständig ist für Außenpolitik und Fragen der Unabhängigkeit, die Zeit sei reif für ein freies Assoziierungsabkommen, ob nun mit Dänemark, Kanada oder den USA.

Man merkt an Motzfelds Ton, dass die Karten gerade neu gemischt werden. Der Autor des Politiken-Textes schreibt, ihre Äußerungen seien symptomatisch für „ein gewachsenes grönländisches Selbstbewusstsein“ und die Ansicht, „dass es in Zukunft durchaus Dänemark sein könnte, das Grönland mehr braucht als umgekehrt“.