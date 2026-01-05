Wenn Politiker betonen, es gebe keinerlei Grund, sich Sorgen zu machen, so ahnt man oft, dass es höchste Zeit ist, sich Sorgen zu machen. Grönlands Premierminister Jens-Frederik Nielsen begann seine englischsprachige Erklärung auf den sozialen Medien am Sonntag mit folgendem Satz: „Ich möchte von Anfang an ganz ruhig und deutlich sagen: Es gibt keinen Grund zur Panik oder Besorgnis.“ Nielsen, der in der aktuellen Grönland-Krise bisher eher einen ruhigen Ton angeschlagen hatte, fuhr dann fort, die Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump sei „völlig inakzeptabel“.