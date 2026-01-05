Zum Hauptinhalt springen

US-ImperialismusUnd jetzt Grönland?

Lesezeit: 3 Min.

Der amerikanische Vizepräsident J. D. Vance im März auf der US-Militärbasis Pituffik in Grönland.
Der amerikanische Vizepräsident J. D. Vance im März auf der US-Militärbasis Pituffik in Grönland. (Foto: JIM WATSON/via REUTERS)

Donald Trump wiederholt seine Drohungen, die riesige Insel am Nordpolarmeer den USA einzuverleiben. Die Regierungschefs der nordischen Länder widersprechen scharf.

Von Alex Rühle, Stockholm

Wenn Politiker betonen, es gebe keinerlei Grund, sich Sorgen zu machen, so ahnt man oft, dass es höchste Zeit ist, sich Sorgen zu machen. Grönlands Premierminister Jens-Frederik Nielsen begann seine englischsprachige Erklärung auf den sozialen Medien am Sonntag mit folgendem Satz: „Ich möchte von Anfang an ganz ruhig und deutlich sagen: Es gibt keinen Grund zur Panik oder Besorgnis.“ Nielsen, der in der aktuellen Grönland-Krise bisher eher einen ruhigen Ton angeschlagen hatte, fuhr dann fort, die Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump sei „völlig inakzeptabel“.

