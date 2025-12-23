Von seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida aus hat US-Präsident Donald Trump sein Interesse an der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland bekräftigt. „Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit“, sagte er in der Nacht auf Dienstag und ergänzte: „Wir müssen es haben.“ Als Begründung nannte er russische und chinesische Schiffe entlang der Küste der arktischen Insel. Die Äußerungen der Nato-Führungsnation USA lösten scharfe Kritik aus Grönland, Dänemark, Deutschland und der Europäischen Union aus.