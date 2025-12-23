Zum Hauptinhalt springen

Trumps SondergesandterFrüher Golfkrieg, heute Grönland

Lesezeit: 3 Min.

Jeff Landry ist ehemaliger Polizist, Golfkriegsveteran und republikanischer Hardliner.
Jeff Landry ist ehemaliger Polizist, Golfkriegsveteran und republikanischer Hardliner. (Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Jeff Landry ist neuer US-Sondergesandter für Grönland. Während Trump erneut seinen Anspruch auf die Insel in der Arktis bekräftigt, fragt man sich: Was ist das für ein Posten – und wer ist dieser Landry überhaupt?

Von Alex Rühle

Von seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida aus hat US-Präsident Donald Trump sein Interesse an der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland bekräftigt. „Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit“, sagte er in der Nacht auf Dienstag und ergänzte: „Wir müssen es haben.“ Als Begründung nannte er russische und chinesische Schiffe entlang der Küste der arktischen Insel. Die Äußerungen der Nato-Führungsnation USA lösten scharfe Kritik aus Grönland, Dänemark, Deutschland und der Europäischen Union aus.

Zur SZ-Startseite

Arktiskonferenz in Island
:Die Arktis unter Druck

Kanadische Ängste, Grönlands Selbstbehauptung, der Wettlauf um den Nordpol: Auf einer Großkonferenz in Reykjavík ist zu spüren, wie sehr sich die Arktis aufheizt – politisch wie klimatisch.

SZ PlusVon Alex Rühle

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite