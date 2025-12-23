Von seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida aus hat US-Präsident Donald Trump sein Interesse an der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland bekräftigt. „Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit“, sagte er in der Nacht auf Dienstag und ergänzte: „Wir müssen es haben.“ Als Begründung nannte er russische und chinesische Schiffe entlang der Küste der arktischen Insel. Die Äußerungen der Nato-Führungsnation USA lösten scharfe Kritik aus Grönland, Dänemark, Deutschland und der Europäischen Union aus.
Trumps SondergesandterFrüher Golfkrieg, heute Grönland
Lesezeit: 3 Min.
Jeff Landry ist neuer US-Sondergesandter für Grönland. Während Trump erneut seinen Anspruch auf die Insel in der Arktis bekräftigt, fragt man sich: Was ist das für ein Posten – und wer ist dieser Landry überhaupt?
Von Alex Rühle
Arktiskonferenz in Island:Die Arktis unter Druck
Kanadische Ängste, Grönlands Selbstbehauptung, der Wettlauf um den Nordpol: Auf einer Großkonferenz in Reykjavík ist zu spüren, wie sehr sich die Arktis aufheizt – politisch wie klimatisch.
Lesen Sie mehr zum Thema