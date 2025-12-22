Zum Hauptinhalt springen

Jeff Landry ist ehemaliger Polizist, Golfkriegsveteran und republikanischer Hardliner.
Jeff Landry ist ehemaliger Polizist, Golfkriegsveteran und republikanischer Hardliner. (Foto: Gerald Herbert/Gerald Herbert/AP/dpa)

Donald Trump ernennt einen US-Sondergesandten für Grönland. Der hat keine Erfahrung mit internationaler Diplomatie oder der Arktis-Region. Aber er findet: Grönland sollte den USA gehören.

Von Alex Rühle, München

Am Sonntagabend, auf den Tag genau ein Jahr, nachdem Donald Trump 2024 in einem Post auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social erklärt hatte, dass der Besitz und die Kontrolle über Grönland eine „absolute Notwendigkeit“ seien, hat der amerikanische Präsident bekanntgegeben, dass Jeff Landry, der Gouverneur von Louisiana, „US-Sondergesandter für Grönland“ werde. Zur Begründung schrieb er, Landry verstehe, wie wichtig die Insel im Nordatlantik für die Sicherheit der USA sei.

