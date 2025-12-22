Am Sonntagabend, auf den Tag genau ein Jahr, nachdem Donald Trump 2024 in einem Post auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social erklärt hatte, dass der Besitz und die Kontrolle über Grönland eine „absolute Notwendigkeit“ seien, hat der amerikanische Präsident bekanntgegeben, dass Jeff Landry, der Gouverneur von Louisiana, „US-Sondergesandter für Grönland“ werde. Zur Begründung schrieb er, Landry verstehe, wie wichtig die Insel im Nordatlantik für die Sicherheit der USA sei.
Grönland„Lasst uns das erledigen“
Lesezeit: 3 Min.
Donald Trump ernennt einen US-Sondergesandten für Grönland. Der hat keine Erfahrung mit internationaler Diplomatie oder der Arktis-Region. Aber er findet: Grönland sollte den USA gehören.
Von Alex Rühle, München
Arktiskonferenz in Island:Die Arktis unter Druck
Kanadische Ängste, Grönlands Selbstbehauptung, der Wettlauf um den Nordpol: Auf einer Großkonferenz in Reykjavík ist zu spüren, wie sehr sich die Arktis aufheizt – politisch wie klimatisch.
Lesen Sie mehr zum Thema