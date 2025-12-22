Am Sonntagabend, auf den Tag genau ein Jahr, nachdem Donald Trump 2024 in einem Post auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social erklärt hatte, dass der Besitz und die Kontrolle über Grönland eine „absolute Notwendigkeit“ seien, hat der amerikanische Präsident bekanntgegeben, dass Jeff Landry, der Gouverneur von Louisiana, „US-Sondergesandter für Grönland“ werde. Zur Begründung schrieb er, Landry verstehe, wie wichtig die Insel im Nordatlantik für die Sicherheit der USA sei.