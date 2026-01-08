Als Donald Trump zum zweiten Mal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, gab es einige, die gut erklären konnten, warum alles nicht so schlimm werden würde. Sie erinnerten erstens an seine erste Amtszeit und dem mit ihr verbundenen Dilettantismus und meinten zweitens zu wissen, dass dieser Mann überhaupt viel Zeug rede und vieles ankündige, aber es dann meist dabei bliebe.

Nun lernt die Welt seit Monaten, dass man sich auf diese Annahme nicht verlassen sollte, absolut nicht. Tatsächlich sollte man wohl so ziemlich alles für vorstellbar halten, was der amerikanische Präsident für vorstellbar zu halten scheint, ganz gleich wie unvorstellbar es bis vor kurzem war.

Nehmen wir zum Beispiel Grönland. Da legen die USA zwei Optionen auf den Tisch: das dänische Hoheitsgebiet zu kaufen oder es militärisch einzunehmen. Die Vorstellung, die USA könnten gegen einen ihrer Nato-Verbündeten in den Krieg ziehen, wäre vor einem Jahr noch als bizarre Dystopie gelabelt worden, schreibt Alex Rühle – vorbei.

Zum Prinzip Trump scheint dabei auch zu gehören, ständig neue Konflikte anzufangen, die dann ungelöst bleiben. Am Mittwochnachmittag kaperten US-Spezialkräfte einen Tanker, der unter russischer Flagge unterwegs war. Ein geostrategisches Konzept sollte indes niemand bei Trump unterstellen, kommentiert Hubert Wetzel: Wir können es tun. Und wir werden es tun. Weil wir Amerika sind.

Wie wäre es mit einer – zunächst – beruhigenden Nachricht? In Berlin haben die Menschen im Südwesten der Haupstadt vier Tage nach dem Anschlag wieder Strom. Und erfahren kurz danach, dass der Regierende Bürgermeister Wegner (CDU) an jenem Tag, als alles zusammenbrach, Zeit fand, Tennis zu spielen. Gemessen am Weltgeschehen eine kleine Geschichte, aber kaum das, was sie von ihm erwartet hätten. Auch wenn er, wie arglos er erklärte, doch immer erreichbar gewesen sein soll. Erreichbarkeit ist nicht alles.

Was heute wichtig ist

USA nutzen militärische Freiheiten in Grönland kaum. Auch Republikaner halten die Vorstellung ihres Präsidenten Trump, Grönland entweder zu kaufen oder mit Gewalt zu erobern, inzwischen für falsch. Wegen eines Verteidigungsvertrags von 1951 haben die USA bereits weitreichende militärische Freiheiten in Grönland – von denen sie kaum Gebrauch machen. Zum Artikel (SZ Plus)

USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück. Die USA ziehen sich unter anderem aus dem Weltklimarat IPCC zurück. Das geht aus einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump hervor, die das Weiße Haus veröffentlichte. US-Außenminister Marco Rubio nannte sie „überflüssig“ und „schlecht verwaltet“. Zudem will die US-Regierung die Militärausgaben um mehr als 500 Milliarden Dollar erhöhen. Zum Liveblog zur US-Politik

CSU will Kindergewalt durch gerichtliche „Verantwortungsverfahren“ absenken. Die CSU möchte Kinder unter 14 Jahren vor Gericht stellen können, weil sie immer häufiger schwere Straftaten begehen. Das haben die Christsozialen auf ihrer Klausur in Seeon beschlossen. Unterstützung erhalten sie von Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU). Bisher ist das Jugendamt zuständig. Die sind häufig überlastet. Zum Artikel (SZ Plus)

Tödliche Schüsse in Minneapolis – Einzelheiten unklar. In Minnesota wurde eine Frau von ICE-Agenten in ihrem Auto erschossen, US-Heimatschutzministerin Kristi Noem sagt, die Frau habe versucht, Beamten zu rammen. Handyvideos im Internet lassen einen anderen Schluss zu: Darin sieht es aus, als habe sie wegfahren wollen. Demokraten reagieren entsetzt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Dossier Digitalwende: Die stille Großreform der Justiz-IT. Bundesjustizministerium und Länder haben den Start einer „bundeseinheitlichen Justizcloud“ angekündigt. Die Mitteilungen fielen knapp aus. Doch Recherchen von SZ Dossier zeigen, dass hinter dem Projekt eine tiefgehende Reform der föderalen IT in der Justiz steckt. Auch wichtig: Mehrere Bundesministerien äußern scharfe Kritik an der Verbreitung sexualisierter KI-Deepfakes auf X. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: So umwirbt China das strategisch gelegene Somalia. Chinas Chefdiplomat Wang Yi reist nach Afrika – und dort ausgerechnet ins krisengeschüttelte Somalia. Aus gutem Grund: An der Nahtstelle des Welthandels vergrößert Peking seinen Einfluss – mit strategischen Projekten und vor Ort gern gehörten Botschaften. Auch militärisch will China seine Position am Horn von Afrika ausbauen. Zum Briefing