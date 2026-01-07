Selbstverständlich. Das eine Wort zeigt, was für einen Epochenbruch wir gerade durchleben. Karoline Leavitt sagte es am Dienstagabend, en passant, als es um den Anspruch der USA auf Grönland ging: „Der Präsident und sein Team erörtern eine Reihe von Optionen, um dieses wichtige außenpolitische Ziel zu erreichen“, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, „und selbstverständlich steht dem Oberbefehlshaber der Einsatz des US-Militärs jederzeit als Option zur Verfügung.“