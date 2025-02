Wahl in Grönland:Neue Gesetze zum Schutz vor den USA

Am Dienstag beschloss das grönländische Parlament auf Vorschlag des Premierministers Múte B. Egede , die nächsten Parlamentswahlen auf der Insel am 11. März auszurichten. Das aktuelle Parlament wurde am 6. April 2021 gewählt. Neuwahlen müssen spätestens vier Jahre später stattfinden.

Da eigentlich zwischen der Verkündigung des Wahltermins und der Wahl mindestens sechs Wochen verstreichen müssen, gingen mittlerweile alle internationalen Beobachter davon aus, dass auch diesmal wohl Anfang April gewählt wird.

Das Parlament stimmte nun für den frühen Termin, obwohl die Sechswochenfrist damit nicht eingehalten wird „Wir befinden uns in einer ernsten Zeit“, hatte Egede vor seinem recht überraschenden Vorschlag auf Facebook geschrieben. „Einer Zeit, wie wir sie überhaupt noch nie in unserem Land erlebt haben.“ Nie zuvor sei es so wichtig gewesen, „zusammen und geschlossen“ zu agieren.

84 Prozent sind für die Unabhängigkeit

Seit Donald Trumps Vorschlag, Grönland aus Gründen der internationalen Sicherheit zu übernehmen, zu annektieren oder zu kaufen – es ist nicht klar, wie er das Ganze meint – ist die Stimmung auf der Insel extrem angespannt. Bei einer Umfrage sprachen sich jüngst 84 Prozent der teilnehmenden Grönländerinnen und Grönländer für eine Unabhängigkeit aus, nur neun Prozent waren dagegen.

Allerdings wird es extrem schwer für gerade mal 57 000 Menschen, auf dieser arktischen Insel, die größer ist als Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien zusammen, einen autonomen Staat mit all seiner Infrastruktur am Laufen zu halten. Alle Ortschaften liegen isoliert, es gibt keine einzige Verbindungsstraße. Bislang ist Grönland außerdem dringend auf dänische Subventionen angewiesen, Kopenhagen überweist pro Jahr umgerechnet zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro nach Nuuk.

Deshalb werden verschiedene Formen von Assoziierungsabkommen diskutiert, ähnlich wie sie etwa in den Neunzigerjahren die Marshallinseln, Palau und Mikronesien mit den USA abgeschlossen haben. Die Frage ist mittlerweile nur: Wollen die Grönländer solch ein Abkommen mit den Amerikanern?

Bei der schon erwähnten Umfrage im Auftrag der grönländischen Zeitung Sermitsiaq sprachen sich rund 85 Prozent von knapp 500 repräsentativ ausgewählten Befragten gegen eine wie auch immer geartete Angliederung Grönlands an die USA aus.

Größere anonyme und ausländische Spenden sind verboten

Seit Trumps grobem Vorstoß und dem anschließenden Kurzbesuch seines Sohns auf der Insel geht die Angst um, dass Amerikaner die Wahlen von außen beeinflussen könnten. Deshalb hat das grönländische Parlament am Dienstag ein neues Gesetz beschlossen, das – ein Novum in der grönländischen Geschichte – am selben Tag seine erste, zweite und dritte Lesung erfuhr und noch Dienstagabend in Kraft trat.

Das Gesetz verbietet kategorisch anonyme Spenden und Spenden aus dem Ausland, sowohl an Parteien als auch an einzelne Politiker. Ausnahme: Spenden bis zur Höhe von 1000 Kronen (rund 130 Euro) dürfen weiterhin anonym getätigt werden. Das Gesetz sei „dringend nötig“, so Egede, um eine Verzerrung der Debatte zu vermeiden und „die politische Integrität Grönlands“ zu schützen, wie es die dänische Nachrichtenagentur Ritzau formulierte.

Außerdem beschloss der Finanz- und Steuerausschuss des Parlaments, dass abgesehen von natürlichen Personen mit dänischer Staatsbürgerschaft in Zukunft nur Personen Immobilien erwerben können, die seit zwei Jahren in Grönland leben und im Land Steuern zahlen.

Hans Peter Poulsen, Minister für Wohnungswesen und Infrastruktur, sagte zur Begründung, die aktuelle geopolitische Lage habe das Interesse an Grönland verstärkt, man wolle Immobilienspekulation vorbeugen, um nicht „die bestehenden Gleichgewichte auf dem Immobilienmarkt zu stören“.