Die Gebietsansprüche von US-Präsident Donald Trump auf das zu Dänemark gehörende Grönland haben auch Russland auf den Plan gerufen. Der Kreml erklärte am Donnerstag, dass auch Russland strategische nationale Interessen in der Arktis habe. Trump, der sein Amt am 20. Januar antreten wird, hatte sich geweigert, militärische oder wirtschaftliche Maßnahmen auszuschließen, um den Erwerb des Panamakanals und Grönlands anzustreben. Sowohl Dänemark als auch Panama haben den Plänen deutlich widersprochen. Auf die Äußerungen Donald Trumps über Grönland angesprochen, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, dass Russland die „dramatische Entwicklung“ der Situation genau verfolge. „Die Arktis ist eine Zone unserer nationalen Interessen, unserer strategischen Interessen“, sagte Peskow.