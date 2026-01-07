Katie Miller, die Frau von Stephen Miller, dem Vizestabschef im Weißen Haus und einem engen Vertrauten von Donald Trump, hat auf X einen Beitrag gepostet, der eine Karte von Grönland zeigt. Und zwar in den Farben der US-Flagge. Dazu die Überschrift: „Soon“ – bald.

Das war, direkt nachdem die USA Nicolas Maduro aus Venezuela entführt haben. Und Katie Millers Mann Stephen hat kurz darauf nachgelegt in einem Interview beim Nachrichtensender CNN. Darin sagte er, dass Grönland Teil der USA sein sollte. Und er glaubt: Einen Militäreinsatz brauche es dafür gar nicht. Denn den USA werde sich niemand in den Weg stellen.

Warum das die Nato gefährdet und welches Interesse Trump wirklich an Grönland hat, darüber spricht in dieser Folge des Podcasts Skandinavien-Korrespondent der SZ Alex Rühle.

Weitere Nachrichten: USA beschlagnahmen Öltanker, Merz bietet deutsche Soldaten auf Nato-Gebiet zur Friedenssicherung an; Stromversorgung in Berlin wiederhergestellt.

Zum Weiterlesen: Lesen Sie hier, warum Merz nach dem Eingreifen der USA in Venezuela in einem Dilemma steckt.

Moderation, Redaktion: Justin Patchett

Redaktion: Leopold Zaak

Produktion: Jakob Arnu

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über CNN, Reuters.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.