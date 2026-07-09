US-Präsident Donald Trump hat mit einem noch größeren Truppenabzug aus Europa gedroht und das von einer Vereinbarung zu Grönland abhängig gemacht. „Ich habe noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Vieles wird von Grönland abhängen“, sagte er in der Air Force One auf die Frage, ob er weitere Truppen abziehen werde. „Vielleicht werde ich es tun.“ Bereits kurz nach seiner Ankunft beim Nato-Gipfel in Ankara hatte Trump erklärt, dass die zu Dänemark gehörende Insel von den USA kontrolliert werden sollte. Zuvor hatte ein ranghoher US-Beamter klargemacht, dass eine Übernahme der einzige Weg sei, um Sicherheitsrisiken langfristig zu begegnen. Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen wies die Forderung scharf zurück.