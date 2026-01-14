Ehe am Donnerstag auf dem Gelände des Weißen Hauses über Grönland gesprochen wurde, meldete sich nochmal Donald Trump zu Wort. Und erneuerte seine Drohung, die weitgehend autonome, zum Nato-Mitglied Dänemark gehörende Insel zu übernehmen. „Die Vereinigten Staaten brauchen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit“, schrieb der US-Präsident auf Truth Social. „Es ist für den Goldenen Dom, den wir bauen, von entscheidender Bedeutung“ – der Golden Dome, das von den Amerikanern geplante Raketen-Abwehrsystem.
USA und Grönland„Grundlegende Meinungsverschiedenheit“
Lesezeit: 4 Min.
US-Präsident Trump erneuert die Drohung, Grönland zu übernehmen. Dänemark weist die Pläne nach einem Treffen in Washington zurück und verstärkt mit Schweden und Norwegen die Militärpräsenz auf der Insel. Auch Deutschland schickt Soldaten.
Von Peter Burghardt und Michael Neudecker, Washington/Nuuk
USA:Der Mann, dem Donald Trump Landesverrat vorwirft
Mark Kelly ist Raumfahrer, Kriegsveteran, Politiker und Ehemann einer Schussverletzten. Jetzt streitet er sich mit seiner Regierung – weil er in einem Video darauf hinwies, dass Soldaten die Ausführung illegaler Befehle verweigern dürfen.
Lesen Sie mehr zum Thema