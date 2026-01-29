Im Konflikt um die zum Nato-Mitglied Dänemark gehörende Arktis-Insel Grönland sieht der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen sein Land im Dialog mit den USA auf einem guten Weg. Ein erstes Treffen mit hochrangigen US-Beamten sei in einer „konstruktiven Atmosphäre und konstruktivem Ton“ abgelaufen, sagte Rasmussen dänischen Medien. Es seien „neue Treffen“ geplant, denn die Situation sei „nicht gelöst.“ Dänemark, Grönland und die USA hatten am Mittwoch nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio einen Prozess eingeleitet, der zu einer Einigung beitragen soll. Auch Rubio zeigte sich optimistisch. US-Präsident Donald Trump hatte in den vergangenen Wochen mit der Annexion Grönlands gedroht.