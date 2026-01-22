Zum Hauptinhalt springen

GrönlandkriseDänemark ist optimistisch – aber nur ein bisschen

Lesezeit: 3 Min.

„Über unsere Souveränität können wir nicht verhandeln“, sagt Dänemarks Premierministerin, hier zu sehen nach einer außenpolitischen Sitzung am 20. Januar.
„Über unsere Souveränität können wir nicht verhandeln“, sagt Dänemarks Premierministerin, hier zu sehen nach einer außenpolitischen Sitzung am 20. Januar. (Foto: Thomas Traasdahl/via REUTERS)

Trotz der Kehrtwende von Donald Trump in Davos bleibt Kopenhagen auf der Hut. Und in Grönland wühlt der US-Präsident alte Traumata auf.

Von Alex Rühle

Am Mittwoch gab das grönländische Innenministerium noch Notfallpläne aus und riet allen Grönländern, Vorräte anzulegen, der Rundfunksender KNDR veröffentlichte eine Liste, was man im Ernstfall für fünf Tage brauche. Die Zeitung Politiken brachte das Porträt eines Bewohners von Nuuk, der sagte, er sei Jäger und fest entschlossen, Grönland im Ernstfall mit der Waffe zu verteidigen. Und dass er wisse, dass andere Grönländer ebenfalls ihre Gewehre längst aus dem Schrank geholt hätten.

