Am Mittwoch gab das grönländische Innenministerium noch Notfallpläne aus und riet allen Grönländern, Vorräte anzulegen, der Rundfunksender KNDR veröffentlichte eine Liste, was man im Ernstfall für fünf Tage brauche. Die Zeitung Politiken brachte das Porträt eines Bewohners von Nuuk, der sagte, er sei Jäger und fest entschlossen, Grönland im Ernstfall mit der Waffe zu verteidigen. Und dass er wisse, dass andere Grönländer ebenfalls ihre Gewehre längst aus dem Schrank geholt hätten.