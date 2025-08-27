Im Streit um die von US-Präsident Donald Trump beanspruchte Insel Grönland hat die dänische Regierung den Leiter der amerikanischen Botschaft in Kopenhagen einbestellt. Medien berichteten über verdeckte amerikanische Einflusskampagnen in Grönland. Ziel sei es, eine Abspaltung der Insel von Dänemark und einen Anschluss an die USA zu erreichen. „Uns ist bewusst, dass ausländische Akteure weiterhin Interesse an Grönland und seiner Stellung im Königreich Dänemark zeigen“, erklärte Außenminister Lars Løkke Rasmussen am Mittwoch. „Es ist daher nicht überraschend, wenn wir in der kommenden Zeit Versuche von außen erleben, die Zukunft des Königreichs zu beeinflussen.“ Der öffentlich-rechtliche Sender DR meldete unter Berufung auf Insider, die dänische Regierung gehe davon aus, dass mindestens drei US-Staatsangehörige mit Verbindungen zur Trump-Regierung an verdeckter Einflussnahme in Grönland beteiligt gewesen seien. „Jeder Versuch, sich in die inneren Angelegenheiten des Königreichs einzumischen, ist selbstverständlich inakzeptabel“, zitierte der Sender Rasmussen, daher habe er das Außenministerium gebeten, den US-Geschäftsträger einzubestellen. Grönlands Status im dänischen Königreich ist weitgehend autonom. Trump erklärte wiederholt, die USA wollten die rohstoffreiche und strategisch wichtige Arktis-Insel aus Gründen der nationalen und internationalen Sicherheit in Besitz nehmen. Er hat den Einsatz von Gewalt nicht ausgeschlossen. Das Ansinnen des US-Präsidenten hat wiederholt zu Verstimmungen zwischen den beiden Nato-Verbündeten geführt, die dänische wie die grönländische Regierung lehnen es strikt ab. Der dänische Geheimdienst PET erklärte, Grönland komme gerade jetzt als Ziel für Einflusskampagnen infrage. Dies könne geschehen, indem „bestehende oder erfundene Meinungsverschiedenheiten“ ausgenutzt würden. Auch könnten „bestimmte Ansichten in Grönland über das Königreich Dänemark und die USA oder andere Länder mit besonderem Interesse an Grönland gefördert oder verstärkt werden“. Trump hat PayPal-Mitgründer Ken Howery als neuen Botschafter in Dänemark ausgewählt. Derzeit leitet die US-Botschaft laut ihrer Internetseite Geschäftsträger Mark Stroh.