Grönlands AußenministerinPlötzlich ist man Volksheldin

Nach der Rückkehr aus Washington: Vivian Motzfeldt, ihre Enkelin und die Menge am Flughafen Nuuk.
Nach der Rückkehr aus Washington: Vivian Motzfeldt, ihre Enkelin und die Menge am Flughafen Nuuk. (Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN/AFP)

Vivian Motzfeldt ist seit 2022 im Amt. Lange wollte sie auf die Unabhängigkeit von Dänemark hinarbeiten. Nun haben sie und ihre Landsleute eine ganz andere Auseinandersetzung zu bestreiten.

Von Alex Rühle

Die Bilder gingen vergangenen Donnerstag um die Welt: Vivian Motzfeldt war gerade aus dem Weißen Haus gekommen, jetzt rauchte sie gemeinsam mit ihrem dänischen Kollegen Lars Løkke Rasmussen eine Zigarette. Gefasst und geeint, vielleicht sogar erleichtert? So spekulierten die dänischen Medien.

Grönland
:Sie trauen Trump hier alles zu

In Nuuk müssen sie sich erst daran gewöhnen, dass in Washington über sie verhandelt wird. Mal will Trump Grönland kaufen, dann erobern, was auch immer. Szenen aus einem kleinen, großen und einigermaßen aufgeschreckten Land.

SZ PlusVon Peter Burghardt und Michael Neudecker

