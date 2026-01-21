Die Bilder gingen vergangenen Donnerstag um die Welt: Vivian Motzfeldt war gerade aus dem Weißen Haus gekommen, jetzt rauchte sie gemeinsam mit ihrem dänischen Kollegen Lars Løkke Rasmussen eine Zigarette. Gefasst und geeint, vielleicht sogar erleichtert? So spekulierten die dänischen Medien.
Grönlands AußenministerinPlötzlich ist man Volksheldin
Vivian Motzfeldt ist seit 2022 im Amt. Lange wollte sie auf die Unabhängigkeit von Dänemark hinarbeiten. Nun haben sie und ihre Landsleute eine ganz andere Auseinandersetzung zu bestreiten.
Von Alex Rühle
Grönland:Sie trauen Trump hier alles zu
In Nuuk müssen sie sich erst daran gewöhnen, dass in Washington über sie verhandelt wird. Mal will Trump Grönland kaufen, dann erobern, was auch immer. Szenen aus einem kleinen, großen und einigermaßen aufgeschreckten Land.
