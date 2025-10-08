Der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen will bei der Annäherung an die EU schneller voranschreiten. „Grönland ist bereit, gemeinsam mit der EU das Tempo zu erhöhen“, sagte Nielsen vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Erstmals sprach ein Regierungschef Grönlands vor dem Plenum. Die Annäherung zwischen Grönland und der EU findet vor dem Hintergrund der Besitzansprüche statt, die US-Präsident Donald Trump auf die größte Insel der Erde erhebt. Angesichts der sicherheitspolitischen Weltlage betonte Nielsen die strategische Bedeutung der Insel vor allem im Hinblick auf Rohstoffe. „Die kritischen Rohstoffe Grönlands haben das Potenzial, globale Sicherheits- und Machtverhältnisse zu beeinflussen – aber es muss schnell gehandelt werden“, sagte er. Grönland verfüge über 24 der 34 von der EU identifizierten kritischen Rohstoffe.