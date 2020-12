Von Karoline Meta Beisel, Brüssel

Die EU-Kommission und die griechische Regierung wollen bis September 2021 auf der Insel Lesbos ein neues Aufnahmezentrum für 5000 Migranten errichten. Anders als bei bisherigen Einrichtungen dieser Art soll die Verantwortung für Organisation und Betrieb nicht allein bei der griechischen Regierung liegen: Die Kommission und die Behörden vor Ort sollen "bei allen strategischen Kernfragen des Aufbaus und der Umsetzung" des Projekts zusammenarbeiten, wie es in einer gemeinsamen Absichtserklärung heißt.

Dieses "Pilotprojekt", wie es darin genannt wird, war bereits im Umfeld des neuen EU-Asylpakets im September angekündigt worden. Die Kommission verfolgt damit zwei Ziele. Zum einen soll die neue Einrichtung menschenwürdige Bedingungen für Migranten auf Lesbos schaffen, die bisher oft nicht gegeben waren. Durch die Feuer, die im September weite Teile des Lagers Moria zerstörten, hatte sich die Lage auf der Insel noch verschärft. In einem daraufhin errichteten Übergangslager leben der Kommission zufolge derzeit 7200 Menschen, oft ohne ausreichenden Schutz vor dem Winter.

Zum anderen soll das neue Zentrum all jene Verfahren und Strukturen erproben, die die Kommission im Rahmen des Asylpakets in der ganzen EU etablieren will. Innenkommissarin Ylva Johansson sagte, die getroffene Vereinbarung "bereite den Weg, die Grundprinzipien des neuen Migrations- und Asylpakts in die Praxis umzusetzen". Moria dürfe sich nie wiederholen.

Die neue Einrichtung soll verschiedene Bereiche umfassen: allgemeine Unterkünfte, Bereiche für unbegleitete Minderjährige und schutzbedürftige Personen, Registrierungsmöglichkeiten für Neuankommende, und Zugang zu Bildungs- oder Gesundheitsangeboten. Es soll Buch darüber geführt werden, wer das Zentrum betrete oder verlasse, außerdem soll es einen "benachbarten, deutlich abgetrennten Bereich für geschlossene Unterbringung" geben.

Alle Unterkünfte sollten europäischen und internationalen Standards entsprechen, namentlich "angemessene Sanitäranlagen, Verpflegung und/oder Kochgelegenheiten, Information und Beratung, Kleidung und andere Gegenstände, und gemeinsam genutzte Bereiche" bieten, heißt es in der 26-seitigen Absichtserklärung. Darin ist auch genau aufgeführt, wer vor Ort wofür zuständig sein soll: Oft sind das die griechischen Behörden gemeinsam mit einer bei der EU-Kommission angesiedelten Taskforce, manchmal auch die Griechen alleine. In dem Papier wird ausdrücklich betont, dass sich durch das Pilotprojekt nichts an der grundsätzlichen Zuständigkeit der nationalen Behörden für das Management des Zentrums und die Asylentscheidung ändern soll.

Auch auf anderen griechischen Inseln sollen neue Zentren entstehen: Die Kommission teilte mit, sie stelle der griechischen Regierung 121 Millionen Euro für Unterkünfte auf Samos, Kos und Leros zur Verfügung. Auch diese Einrichtungen sollen bis September 2021 bezugsfertig sein.