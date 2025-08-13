Das Nutztier als solches begegnet dem Besucher auf der Fahrt in die kretischen Berge eher in versprengter Form. Mal knabbert eine Ziege am Straßenrand an irgendwelchen Pflänzchen, mal begegnet einem ein Widder auf der Ladefläche eines Pick-ups, mal huscht ein einzelnes, frisch geschorenes Schaf über den heißen Asphalt.
GriechenlandUnterwegs im Land der unsichtbaren Ziegen
Griechische Bauern und Beamte haben offenbar über Jahre zu Unrecht Millionen Euro EU-Agrarsubventionen kassiert. Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt, Athen blockiert. Eine Spurensuche auf Kreta.
Von Tobias Zick, Zoniana
