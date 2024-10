Beim Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Flüchtlingslager in Malakasa nahe der griechischen Hauptstadt Athen ist es zu tumultartigen Szenen gekommen. Hunderte Flüchtlinge empfingen ihn mit lautstarken „Ausweis, Ausweis“- und „Deutschland, Deutschland“-Rufen und folgten ihm hinter einem hohen Zaun bei seinem Gang durch Einrichtungen des Lagers. Einige von ihnen versuchten, bis zu Steinmeier durchzudringen. Sie wurden aber von Sicherheitskräften weit von ihm entfernt zurückgehalten. Der Bundespräsident verkürzte angesichts der aufgebrachten Stimmung seinen Besuch um eine halbe Stunde. Dieser Protest sei auch ein Appell an die europäischen Regierungen, die Grenzen nicht so dichtzumachen, wie sie es jetzt zunehmend würden, sagte Steinmeier später: „Wir haben Verständnis und können nachvollziehen, dass die Flüchtlinge diese Erwartung haben. Aber ich glaube, wir tun mit Blick auf den Zustand unserer Gesellschaften auch gut daran, dass wir tatsächlich die Zahl der Ankünfte gegenüber den letzten Jahren verringern.“