Griechenland will Russen vorerst nicht mehr erlauben, durch Investitionen eine fünfjährige Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Das teilte das griechische Migrationsministerium am Montag mit. Athen handelt damit im Alleingang - "in Erwartung der Beschlüsse der EU", wie es hieß. Auch die Verlängerung solcher Titel werde gestoppt. Rund 2500 russische Staatsbürger sollen in Griechenland Inhaber der "Goldenen Visa" sein. Nicht-EU-Bürger und ihre Familie können sie beantragen, wenn sie im Land eine Immobilie im Wert von mindestens 250 000 Euro kaufen.