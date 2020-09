Flüchtlingslager in Griechenland:"Bin ich zu dünnhäutig für all das?"

Stella Kunzendorf, angehende Ärztin, versorgt auf Samos Flüchtlinge, so gut das möglich ist. In ihren Aufzeichnungen schreibt sie über Überforderung und Zweifel - und wie viel Kraft ein leises "Inshallah" spenden kann.

Von Stella Kunzendorf, Vathy

"Ganz Moria brennt!" So stürzte meine Mitbewohnerin an jenem Mittwoch vor zwei Wochen frühmorgens in unsere Küche. Seitdem spitzt sich die Lage hier zu. Hier, das bedeutet: zwei Inseln weiter von Lesbos, auf Samos, in einer kleinen Klinik einer NGO. Ein paar Hundert Meter entfernt liegt das hiesige Camp, in dem derzeit 4500 Menschen leben. Ausgelegt ist es für 660.