16. Januar 2019, 17:28 Uhr Griechenland und Mazedonien Darüber streitet das griechische Parlament

Premierminister Tsipras stellt die Vertrauensfrage, Griechenland drohen Neuwahlen. Und das alles wegen eines umstrittenen Ländernamens. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Krise in Athen.

Von Bernadette Mittermeier

Griechenland und die bisherige Republik Mazedonien haben seit fast 30 Jahren einen Streit geführt - in dem im vergangenen Sommer eine Einigung erzielt wurde: Die ehemalige jugoslawische Republik soll in Zukunft Nordmazedonien heißen. Das mazedonische Parlament hat bereits zugestimmt, diese Woche soll das griechische Parlament über den Vertrag abstimmen. Doch am Sonntag ist der griechische Verteidigungsminister zurückgetreten, er droht, die Koalition seiner rechtspopulistischen Anel-Partei mit der linken Syriza-Partei aufzulösen. Premierminister Alexis Tsipras stellt nun die Vertrauensfrage. Wie ist es zu dieser Krise gekommen? Ein Überblick.

Warum ist der Name "Mazedonien" so umstritten?

Die bisherige Republik Mazedonien grenzt an eine Provinz im Norden von Griechenland, die denselben Namen trägt. Griechenland befürchtet Gebietsansprüche des Nachbarlandes auf diese Provinz. Deshalb blockiert es seit Jahren den Beitrittsprozess Mazedoniens in die EU und in die Nato. Der Streit dauert schon an, seit die Republik Mazedonien 1991 ihre Unabhängigkeit von Jugoslawien erklärte.

Auch die antike Bedeutung des Namens Mazedonien ist für beide Länder wichtig: Sie beanspruchen das Erbe des Königs und Feldherren Alexander des Großen (gestorben 323 v. Chr.) für sich, verschiedene Namensvorschläge internationaler Vermittler sind daran gescheitert. Nationalisten in beiden Ländern heizen zudem seit Jahren die Stimmung auf.

International wird der Staat deshalb meist mit dem englischen Kürzel FYROM bezeichnet. Es steht für den Namen, unter dem das Land bisher bei den Vereinten Nationen eingetragen ist: "ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien".

Was haben Mazedonien und Griechenland vereinbart?

Am 17. Juni 2018 haben die beiden Staaten den sogenannten Prespa-Vertrag unterzeichnet. Darin haben sie sich auf den neuen Ländernamen Republik Nordmazedonien geeinigt. Das mazedonische Parlament hat das Abkommen bereits mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit ratifiziert.

In Mazedonien hofft man darauf, dass Griechenland einem Beitritt in die EU und in die Nato künftig nicht mehr im Weg stehen wird. Nun muss noch das griechische Parlament zustimmen, damit der Vertrag gültig wird.

Warum stellt Alexis Tsipras die Vertrauensfrage?

Die Syriza-Partei des Premierministers kommt nur auf 145 der 300 Sitze im griechischen Parlament. Für eine Mehrheitsregierung braucht sie die sechs Sitze des Koalitionspartners "Unbabhängige Griechen" (Anel). Deren Parteivorsitzender Panos Kammenos ist nun aber von seinem Posten als Verteidigungsminister zurückgetreten. Als Grund nannte er die Einigung im Namensstreit mit Mazedonien. Anel wolle die Regierung generell nicht mehr unterstützen. Um das Abkommen zu retten und vorgezogene Wahlen zu verhindern, hat Premierminister Tsipras am Dienstag die Vertrauensfrage gestellt. Mit einem Ergebnis im Parlament wird am Mittwochabend gerechnet.

Droht das Abkommen nun zu scheitern?

Für die Abstimmung über das Abkommen mit Mazedonien und die Vertrauensfrage braucht Tsipras je eine einfache Mehrheit der Stimmen im Parlament. Beide Abstimmungen werden vermutlich knapp ausfallen. Neben Teilen des bisherigen Koalitionspartners "Unabhängige Griechen" lehnt auch die stärkste Oppositionspartei Nea Dimokratia das Abkommen ab. Auf Zustimmung darf Tsipras dagegen bei der linksliberalen Oppositionspartei To Potami hoffen, die sechs Sitze im Parlament hat.

Falls nicht genug Abgeordnete Tsipras ihr Vertrauen aussprechen, werden vorgezogene Wahlen wahrscheinlich - regulär würden diese erst wieder im Oktober stattfinden. Die Chancen des Premierministers auf einen Wahlsieg stehen eher schlecht. In aktuellen Umfragen liegt die konservative Nea Dimokratia deutlich vor Tsipras Syriza.

Mit Material von dpa/AFP