(SZ) Aus Griechenland kommt eine Nachricht, die einiges mit uns und unserem auf Kompromissen und Nachgiebigkeiten beruhenden Verständnis von Ehe und Partnerschaft zu tun hat. Ein Ehepaar konnte sich neun Jahre lang nicht darüber verständigen, welchen Vornamen es seinem Kind geben sollte. Augenzwinkernde Leute, die sich keinen Scherz entgehen lassen möchten, fügen hinzu, das Ehepaar habe sich wohl nicht einmal auf ein Geschlecht für ihr „Kind“ einigen können. Das aber ist Unsinn, die Welt erfährt nur aus Gründen der Diskretion und des Kinderschutzes nicht, ob er oder sie nun immer noch keinen Namen hat. Ja, es ist richtig: Die Eltern waren vor der Geburt und nach der Geburt nicht einig, wie ihr Kind heißen soll. Während der Geburt waren sie natürlich mit der Geburt beschäftigt, da denkt man vielleicht nicht durchgehend daran, wie man das Kind dermaleinst zu rufen gedenkt. Aber danach geschah eben auch nichts, das zu einer Lösung hätte führen können. Das Kind hieß einfach weiterhin Kind und die Eltern stritten weiter, ob das Kind vielleicht in näherer Zukunft noch etwas genauer und gängiger zu bezeichnen wäre. Neun Jahre vergingen und darüber verging auch die Ehe der beiden. Und nun musste sich der oberste griechische Gerichtshof etwas ausdenken, damit das Kind zumindest mit einem Tiktok-tauglichen Namen in die Pubertät gehen kann.