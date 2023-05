Griechenland hat vor der Neuwahl im Juni einen Interimsregierungschef bekommen. Präsidentin Katerina Sakellaropoulou ernannte den Juristen Ioannis Sarmas Sarmas, der bislang Präsident des Rechnungshofes war, am Mittwochnachmittag. "Es ist eine verfassungsmäßige Verpflichtung und gleichzeitig meine Pflicht als Bürger, dies zu akzeptieren", sagte Sarmas. Er soll eine Regierung bilden, die das Land bis zur erneuten Parlamentswahl am 25. Juni führt. Am Montag hatte der bisherige konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis trotz seines klaren Sieges bei der Abstimmung am Sonntag die Bildung einer Koalition abgelehnt. Er setzt nun auf die Neuwahl und hofft, dank eines Bonussystems für Extrasitze auf eine ausreichende Mehrheit zu kommen, um wie bisher mit seiner Partei Neue Demokratie (ND) allein eine Regierung zu bilden. Die Neuwahl wird laut Verfassung notwendig, wenn keine Koalitionsregierung geformt werden kann. Die ND von Mitsotakis hatte die Wahl am Sonntag mit 40 Prozent der Stimmen klar gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt.