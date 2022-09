Griechenland will an der nördlichen Grenze zur Türkei einen Zaun aus Beton und Stacheldraht um ein Vielfaches verlängern, um Flüchtlinge daran zu hindern, ins Land zu gelangen. Die bislang 40 Kilometer lange Anlage werde um weitere 140 Kilometer ausgebaut, kündigte der Minister für Bürgerschutz, Takis Theodorikakos, am Dienstag an. Weiteres Grenzpersonal soll eingestellt und das Überwachungssystem in der Region verbessert werden. Der ursprünglich 2012 errichtete Zaun war zuletzt im vergangenen Jahr verlängert worden, nachdem Zehntausende Asylsuchende versucht hatten, über die Nordgrenze Griechenlands in die Europäische Union einzureisen. Die Türkei hatte erklärt, sie würde die Migranten nicht länger am Grenzübertritt hindern. 2015 und 2016 überquerten eine Million Flüchtlinge die Grenze zwischen den beiden Ländern. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind nach griechischen Angaben 7484 Menschen festgenommen worden.