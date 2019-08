1. August 2019, 18:26 Uhr Griechenland Grenzschutz mit Luftschiff

Von Christiane Schlötzer , Istanbul

Mit einem 35 Meter langen Luftschiff will die griechische Küstenwache in den kommenden vier Wochen Flüchtlingsboote aufspüren, die sich der Insel Samos nähern . Zwischen Samos und der türkischen Küste beträgt der Abstand an der engsten Stelle nur 1,6 Kilometer. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex sieht den Einsatz des unbemannten, mit Wärmebildkameras ausgerüsteten Zeppelins als Test. Die Zahl der Migranten, die in Griechenland ankommen, ist zuletzt wieder gestiegen. Mehr Grenzschutz hat auch die Anfang Juli gewählte konservative griechische Regierung versprochen. Sie will zudem schnellere Asylverfahren und wieder Abschiebungen in die Türkei, wie sie das Abkommen zwischen der EU und Ankara aus dem Jahr 2016 vorsieht. Solche Abschiebungen gab es zuletzt unter der Linksregierung kaum. In den völlig überfüllten Lagern auf den fünf griechischen Inseln Samos, Leros, Lesbos, Chios und Kos harren derzeit 19 500 Menschen aus. Flüchtlingshelfer kritisieren die Zustände dort immer wieder als menschenunwürdig. Besonders schlimm ist die Lage auf Samos, wo 3510 Menschen in einem Lager leben, das nur für 650 Flüchtlinge gedacht war.