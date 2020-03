Die Regierung in Athen bringt weiter Hunderte Migranten aufs griechische Festland, die dort in geschlossenen Lagern untergebracht werden sollen. Das berichtete der Staatsrundfunk am Freitag. Diese Menschen hatten nach dem 1. März aus der Türkei zu den griechischen Inseln übergesetzt und wurden dort festgehalten. Athen spricht ihnen das Recht ab, Asyl zu beantragen und will sie in ihre Herkunftsländer ausweisen. Athen hatte damit auf die Ankündigung der Türkei Ende Februar reagiert, die Grenzen zur EU für Migranten zu öffnen. Vergangene Woche waren 436 Migranten, die zehn Tage auf einem Marineschiff vor Lesbos festgehalten worden waren, aufs Festland gebracht und in einem geschlossenen Auffanglager untergebracht worden. Die migrationspolitische Sprecherin der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Birgit Sippel, forderte, die Lager auf den griechischen Inseln zu evakuieren. "Ein Ausbruch von Covid-19 in einem der Hotspots hätte katastrophale Auswirkungen auf die Gesundheit Tausender Menschen", sagte Sippel am Freitag in Brüssel. Die EU-Kommission hatte am Donnerstag bekanntgegeben, die Neuansiedlung von Flüchtlingen aus Nicht-EU-Staaten werde wegen der Corona-Pandemie vorerst ausgesetzt.