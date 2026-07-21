Zum Hauptinhalt springen

EU und Ukraine-KriegWie Griechenland die Russland-Gewinne eines Reeders schützen will

Lesezeit: 4 Min.

Russisches Flüssigerdgas für Europa kommt oft in Nordseehäfen in Belgien, den Niederlanden und Frankreich an: LNG-Tanker im Ärmelkanal.
Russisches Flüssigerdgas für Europa kommt oft in Nordseehäfen in Belgien, den Niederlanden und Frankreich an: LNG-Tanker im Ärmelkanal. LOU BENOIST/AFP

Europas Geschäft mit russischem Flüssigerdgas konterkariert die EU-Hilfen für die Ukraine – und soll mit Sanktionen ausgebremst werden. Doch Athen stellt sich plötzlich quer.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

SZ bei Google bevorzugen

Zwanzig Pakete mit Sanktionen hat die EU seit dem Frühjahr 2022 beschlossen, um Russland für den Krieg gegen die Ukraine zu bestrafen. Und es gehörte immer zum akzeptierten diplomatischen Geschäft in Brüssel, dass die europäischen Regierungen dabei auch darauf achteten, die heimischen Unternehmen und die eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen nicht härter zu treffen als die russischen.

Zur SZ-Startseite

Ukraine
:„Wenn wir so weiterkämpfen, halten wir noch ein paar Jahre durch“

Munition, Benzin, Proviant, Soldaten – ohne Nachschub fährt Russlands Angriffskrieg sich fest. Mit Kampfdrohnen mittlerer Reichweite legen es ukrainische Drohnenpiloten genau darauf an.

SZ PlusVon Florian Hassel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite