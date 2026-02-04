Bei einer Kollision zwischen einem Boot der griechischen Küstenwache und einem mit Migranten vor der Insel Chios sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Bislang wurden nach Angaben des stellvertretenden Regionalgouverneurs Pantelis Vroulis 15 Leichen geborgen. Alle Opfer seien Migrantinnen und Migranten, sagte er im griechischen Fernsehen. Der griechische Rundfunksender ERTNews berichtete, 25 Verletzte seien in das Krankenhaus der Insel gebracht worden - darunter elf Kinder und zwei Beamte der Küstenwache.

Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich Dutzende Migranten an Bord eines Bootes, das aus der Türkei kommend in Richtung der Küste von Chios unterwegs war. Eine Patrouille der griechischen Küstenwache soll das Boot entdeckt und eine Kursänderung verlangt haben. In der Folge kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision zwischen den beiden Booten, wobei mehrere Menschen ins Meer stürzten, wie der Athener Nachrichtensender Skai berichtete. Eine offizielle Mitteilung dazu gab es zunächst nicht.

Allein in diesem Jahr sollen knapp 1000 Migranten aus der Türkei auf die griechischen Inseln übergesetzt sein

Verletzte würden fortlaufend in den Hafen von Chios gebracht und von Rettungskräften in das örtliche Krankenhaus transportiert, hieß es in den Berichten. Die Küstenwache leitete gemeinsam mit der griechischen Luftwaffe eine Such- und Rettungsaktion ein. Dabei komme auch ein Hubschrauber mit Wärmebildtechnik zum Einsatz, da weitere Menschen im Wasser vermutet würden, berichteten griechische Medien.

Schleuser bringen immer wieder Migranten aus der Türkei zu den griechischen Inseln im Osten der Ägäis. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks sind seit Jahresbeginn knapp 1000 Migranten aus der Türkei zu diesen Inseln übergesetzt.