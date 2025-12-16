In Griechenland setzen die seit Wochen andauernden Proteste von Landwirten die Regierung unter Druck. Auch am Dienstag blockierten Bauern mit ihren Traktoren wichtige Verkehrsknotenpunkte im Land. Anlass für die Proteste sind ausstehende Subventionszahlungen: Bereits zugesagte Fördergelder sind faktisch eingefroren, seit die Regierung von Premierminister Kyriakos Mitsotakis die Schließung der zuständigen Behörde angeordnet hatte. Diese war in den Fokus von Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft geraten: Demnach wurden über Jahre hinweg auf Basis manipulierter Statistiken unrechtmäßig EU-Agrarsubventionen kassiert. In Solidarität mit den protestierenden Bauern traten öffentliche Angestellte am Dienstag landesweit in den Streik.