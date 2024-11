Griechenland wird seine Streitkräfte umstrukturieren. 2025 sollen landesweit 137 Kasernen schließen. Damit soll Geld gespart und Einheiten, die an den Grenzen stationiert sind, verstärkt werden. Dies teilte Verteidigungsminister Nikos Dendias Rede im Parlament mit. Griechenland hat nach dem Ende seiner Finanzkrise 2018 begonnen, seine Streitkräfte zu modernisieren. Es wurden drei französische Fregatten sowie 24 französische Kampfbomber gekauft. In den kommenden Jahren sollen Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeuge aus den USA gekauft werden. Laut Medienberichtet plant Athen in Kooperation mit Israel entlang seiner Ostgrenzen ein System zur Abwehr von Raketen zu installieren.