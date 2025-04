Die griechische Regierung will innerhalb der kommenden zwölf Jahre 25 Milliarden Euro in die Rüstung investieren. Es handele sich um die drastischste Umgestaltung der Streitkräfte in der modernen Geschichte des Landes, kündigte der konservative Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis im Parlament an. Das Geld solle vor allem in neue Verteidigungstechnologien und dabei auch in die heimische Rüstungsindustrie fließen. Die EU sei aufgefordert, ihre Position auf der Karte der geopolitischen Gleichgewichte neu zu definieren, sagte Mitsotakis und lobte die Aktivierung der Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Sie erlaubt es Staaten, jenseits der fiskalischen EU-Vorgaben Schulden für die Verteidigung aufzunehmen, ohne ein EU-Defizitverfahren fürchten zu müssen.