Die griechischen Streitkräfte und die Polizei wollen einen möglichen Migrantenzustrom aus Afghanistan an den Grenzen des Landes zur Türkei stoppen. Dies sagte am Freitag der griechische Minister für Bürgerschutz Michalis Chrysochoidis im Staatsfernsehen. "Unser Beschluss ist, unsere Grenzen zu schützen und zu sichern", sagte er nach einer Inspektion der Grenzregion mit der Türkei am Fluss Evros. Die Grenze ist zugleich eine Außengrenze der EU. Griechenland hat in den vergangenen Monaten, neben einem bereits vorhandenen elf Kilometer langen Zaun, an seichten Stellen des Evros weitere 27 Kilometer Zaun aus Stahl und Zement gebaut. Zudem wird der Grenzfluss mit Thermalkameras, Drohnen und einem Luftschiff der EU-Grenzschutzagentur Frontex überwacht. Patrouillen von Frontex und der griechischen Sicherheitskräfte kontrollieren diese Region. Auch die Seegrenzen zwischen der türkischen Ägäisküste und den griechischen Inseln werden überwacht. Vielfach werden Migranten daran gehindert, aus der Türkei zu den griechischen Inseln überzusetzen. Athen bestreitet, dass dies illegale Rückführungen (Pushbacks) sind. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 in der Ägäis waren binnen eines Jahres mehr als 850 000 Migranten aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU gekommen. 2021 bis zum 15. August sind laut UNHCR gut 4700 Migranten aus der Türkei nach Griechenland gekommen. 45 Prozent stammen aus Afghanistan.