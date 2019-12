© dpa-rufa

Home! Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg ist wieder zurück in ihrer Heimatstadt Stockholm. Hinter ihr liegen viereinhalb Monate Reise, darunter per Segeljacht in die USA und am Ende zur Weltklimakonferenz in Spaniens Hauptstadt Madrid.