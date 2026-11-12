Überraschend tritt die frühere Klimaaktivistin bei der Konferenz in Antalya auf. Und sie äußert sich nicht nur zu Fragen der Erderwärmung.

Greta Thunberg muss sich nicht vorstellen. Sie nimmt ein Mikrofon, tritt einen Schritt vor und legt los. „Nun, willkommen und guten Morgen. Die Klimakrise ist hier und sie entfaltet sich.“ Vor ihr drängeln sich Kameras, Smartphones, Reporter aus aller Welt, es ist die Überraschung der Weltklimakonferenz in Antalya, dass die inzwischen 23-jährige Schwedin auf dem Gelände auftaucht. Als ihr Auftritt am Donnerstagmorgen angekündigt wird, kommt es fast zum Tumult.