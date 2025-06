Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Am Dienstagmorgen veröffentlichte das Außenministerium des Staates Israel zwei Fotos von Greta Thunberg. Darauf war die junge Frau in einem bunt bedruckten T-Shirt zu sehen, eine blaue Jacke um die Hüfte gebunden, wie sie in Tel Aviv in ein Flugzeug steigt und schließlich auf einem Sitz Platz nimmt. „Greta Thunberg hat gerade Israel verlassen und ist auf dem Weg nach Schweden“, schrieb das Ministerium dazu. Es ist das vorläufige Ende einer medialen Großoperation – sowohl für Thunberg und ihr Team aus Aktivisten und Unterstützern, als auch für die israelische Regierung.