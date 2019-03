29. März 2019, 16:46 Uhr Fridays for Future "Make the world greta again"

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg kommt nach Berlin und Tausende Schüler schließen sich einer Großdemonstration an.

Sie selbst redet nur etwa zwei Minuten: "Wir sollten uns Sorgen machen, wir sollten in Panik geraten", sagt sie.

Verkehrsminister Scheuer hat ein neues Papier vorgelegt. Darin heißt es, die deutschen Klimaziele für 2030 seien erreichbar, ohne die Mobilität einzuschränken.





Von Markus Balser , Michael Bauchmüller und Jacqueline Lang

Greta Thunberg kommt, aber erst später. Wieder sind es Tausende Schüler, die sich allein in Berlin auf den Weg zum Klimastreik gemacht haben, die Veranstalter sprechen später von 25 000. Und wie der Zufall es will, treffen sie sich gleich gegenüber vom Verkehrsministerium von Andreas Scheuer. "Verkehrswende statt Weltende" steht auf einem Plakat, am Mikrofon beschwert sich ein Jugendlicher über die mauen Ergebnisse der Klimakommission im Verkehrsministerium. "Ich will nicht, dass Andreas Scheuer die Ergebnisse der Arbeitsgruppe ignoriert", ruft er. "Es-gibt-kein-Recht-einen-SUV-zu-fahren", skandiert die Menge später. So ist die Stimmung, als sich der Protestzug in Bewegung setzt. Genau vor Scheuers Ministerium.

Nicht weit entfernt arbeitet derweil ein "Lenkungskreis" daran, die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe irgendwie noch passend zu machen. Schließlich hatte sie zwar Vorschläge für den Klimaschutz gemacht - aber die reichten nicht einmal für die deutschen Klimaziele, geschweige denn für die Schüler. Auf einen Endbericht konnte sich die Arbeitsgruppe in der Folge nicht einigen. Scheuers Ministerium selbst hat zwischenzeitlich einen Vorschlag für die Lücke vorgelegt, er liegt der Süddeutschen Zeitung vor. Hauptbotschaft: Die deutschen Klimaziele für 2030 lassen sich erreichen, ohne die Mobilität einzuschränken. So heißt es jedenfalls in einem internen Begleitschreiben.

Der Vorschlag ist nur eine Seite lang, Kaufprämien für Elektroautos finden sich darin, oder Steueranreize für "klimafreundliche Dienstwagen". Auch die Förderung für die bisher unzureichende Ladeinfrastruktur für Elektroautos soll ausgeweitet werden. Das Ministerium will mehr Geld für die Schiene und den öffentliche Nahverkehr. Außerdem soll der Radverkehr gestärkt werden. Während draußen die Schüler für das große Ganze streiken, arbeitet das Ministerium an Mikrosteuerung. "Minister Scheuer bastelt in seinem 'Plan' für die Senkung der Klimagase im Verkehrsbereich wahllos Potenziale zusammen, ohne deren Wechselwirkung zu betrachten und sie mit konkreten Maßnahmen zu unterlegen", kritisiert Ernst-Christoph Stolper, stellvertretender Bundesvorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Diese Art von Voodoo-Politik sei kennzeichnend für die Klimaschutzpolitik im Verkehrssektor.

Zwei Stunden lang ziehen die Schüler durch Berlins Mitte. Vorbei am Bundestag, am Kanzleramt, bis zum Brandenburger Tor. "Keine Toleranz für Klimaignoranz" steht auf den Pappschildern, oder "Auf dieser Titanic fehlt noch die Panik". Und auch: "Make the world greta again". Frei übersetzt könnte man sagen: Macht's wie Greta.

Greta ist für viele Schüler ein Idol

Aus Großbritannien, aus Belgien, aus Frankreich, aus Dänemark, der Schweiz und aus Polen sind einzelne Aktivisten nach Berlin gereist. "Und dann ist da noch so ein Mädchen aus Schweden, das niemand kennt", sagt Louisa Neubauer, das deutsche Gesicht der "Fridays for Future" Bewegung. Natürlich stimmt das nicht: Jeder der anwesenden Demonstranten weiß, wer Greta ist. Die 16-Jährige hat die Bewegung vor dem schwedischen Parlament gestartet, mittlerweile folgen Tausende von jungen Menschen jeden Freitag ihrem Vorbild.

"Ich bin extra aus Kiel angereist um mit Greta zu streiken", sagt Jakob Blasel, der wie Neubauer seit 15 Wochen jeden Freitag eine Demo in seiner Stadt organisiert. Mia Lippenheide und Freundin Lina Hess, beide 13, sind an diesem Freitag zum zweiten Mal dabei, ihre beiden Freunde zum ersten Mal. Klar, dass Greta heute auch teilnehme, sei schon ein Grund. Aber längst nicht der einzige, das betonen sie. "Das Thema Klimawandel ist einfach wichtig", sagt Lippenheide.

Für viele der Demonstranten ist Greta ein Idol. Mit Spannung wird deshalb auch ihr Auftritt bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor erwartet. Sie spricht nach zahlreichen flammenden Reden von mehreren Jugendlichen aus ganz Europa. Es sind Menschen die ihrem Beispiel gefolgt sind und nun eigene Streiks in Paris, Brüssel und Kopenhagen organisieren. Ihre eigene Rede ist nur zwei Minuten kurz, sie wiederholt, was sie schon oft gesagt hat: "Wir sollten uns Sorgen machen, wir sollten in Panik geraten", sagt sie. "Aber damit meine ich nicht, schreiend herumzulaufen, sondern unsere Komfortzone zu verlassen." Nur in einer Krise veränderten Menschen ihr Verhalten. Die Menge johlt. Als sie von der Bühne geht, werden Greta-Rufe laut. Doch eine Zugabe bleibt sie dem Publikum schuldig.