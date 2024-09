Deutschland macht bei den ausgeweiteten Grenzkontrollen laut Innenministerin Nancy Faeser keinen Alleingang in Europa. „Dabei handeln wir weiterhin eng abgestimmt mit unseren Nachbarstaaten“, erklärte die SPD-Politikerin am Sonntag kurz vor Beginn der Kontrollen an allen Außengrenzen am Montag. Der Reise- und Pendlerverkehr sowie Wirtschaft und Handel sollten so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. „Wie das geht, zeigen die bereits seit längerem gut laufenden Binnengrenzkontrollen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz.“ Es gäbe keine flächendeckenden, sondern gezielte Kontrollen, um Kriminalität zu bekämpfen und die irreguläre Migration zu begrenzen. Zeitweise Beeinträchtigungen des Verkehrs an den Grenzen könnten aber nicht ausgeschlossen werden. Die neuen Grenzkontrollen gelten zunächst für ein halbes Jahr.

An den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz gibt es bereits Kontrollen, diese ändern sich nicht. Die Ampel-Koalition hatte die Ausweitung auch auf die anderen Nachbarstaaten beschlossen, nachdem Islamisten in den vergangenen Wochen Anschläge verübt hatten. Unter anderem wurde ein Polizist erstochen und bei einem Stadtfest in Solingen wahllos drei Menschen getötet und weitere teils schwer verletzt.

Aus Nachbarstaaten wie Polen oder Österreich kam Kritik am neuen Migrations-Kurs der Bundesregierung. Die Staaten fürchten einen höheren Druck in ihren eigenen Ländern. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die Verschärfung des Grenzregimes auch damit begründet, dass andere EU-Staaten ihre Verpflichtungen im Rahmen einer gemeinsamen Migrationspolitik nicht erfüllen. „Wir können uns ja leider nicht ganz darauf verlassen, dass alle unsere Nachbarn das so machen, wie sie es machen sollen. Das gehört zur Wahrheit dazu“, sagte er am Samstag bei einem Bürgerdialog in Prenzlau. Die allermeisten Flüchtlinge hätten auf dem Landweg eine ganze Reihe europäischer Staaten durchquert, in denen sie ihren Schutzantrag hätten stellen müssen. „Und in diesen Fällen müssen wir sagen: 'Das Verfahren machen wir bitte da, wo du es eigentlich machen musst'“, sagte Scholz.