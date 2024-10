Bei Kontrollen an den deutschen Landesgrenzen hat die Bundespolizei in den ersten neun Monaten dieses Jahres 28 321 Personen zurückgewiesen, wie ein Sprecher der Behörde der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Bundespolizisten setzten 1195 Schleuser fest und griffen in insgesamt 7783 Fällen Personen auf, bei denen offene Haftbefehle vollstreckt wurden. Grenzkontrollen sind im Schengen-Raum eigentlich nicht vorgesehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) begründete die Anordnung stationärer Kontrollen an allen Landgrenzen ab Mitte September mit irregulärer Migration sowie dem Schutz vor Terroristen und grenzüberschreitender Kriminalität.