Seit Montag kontrolliert auch Polen an der deutsch-polnischen Grenze – und Brandenburgs Innenminister Wilke warnt vor den Folgen für Pendler und Transport. Doch an der Brücke zwischen Frankfurt (Oder) und Słubice ist das Verständnis für die Abschottung groß.

Von Jan Heidtmann, Frankfurt/Oder

Die Geleitworte an der Stadtbrücke, die Deutschland und Polen verbindet, klingen hoffnungsvoll. „Frankfurt (Oder) – Słubice – Ohne Grenzen – Bez granic“ heißt es auf den Schildern an beiden Seiten der Grenze. Auf der Brücke selbst wehen mehrere Europafahnen im Wind. Die beiden Städte, nur von der träge fließenden Oder getrennt, arbeiten seit einem Vierteljahrhundert daran, die Idee einer gemeinsamen Stadt immer greifbarer werden zu lassen. Doch in der Nacht von Sonntag auf Montag, 24 Uhr, sind die Geleitworte zu Beschwörungsformeln verkommen. Seitdem wird auf beiden Seiten der Grenze wieder kontrolliert.