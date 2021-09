Angesichts Tausender haitianischer Migranten, die im US-Bundesstaat Texas nahe der Grenze zu Mexiko festhängen, haben die USA rasche Abschiebungen angekündigt. Die Regierung werde die Zahl der Flüge zur Rückführung von Flüchtlingen in den nächsten 72 Stunden erhöhen und 400 Beamte in die Grenzstadt Del Rio schicken, erklärte das Heimatschutzministerium. Zudem sollen Schutzsuchende in andere Regionen gebracht werden, um ein schnelles Verfahren sowie gegebenenfalls eine zeitnahe Abschiebung zu ermöglichen. Berichten zufolge haben sich zuletzt mehr als zehntausend Flüchtlinge in Del Rio niedergelassen.