Israel hat den einzigen Grenzübergang für Palästinenserinnen und Palästinenser im besetzten Westjordanland nach Jordanien auf unbestimmte Zeit geschlossen. Am Dienstagnachmittag veröffentlichte die zuständige israelische Flughafenbehörde eine entsprechende Mitteilung, unter dem Hinweis, dass diese Entscheidung von der politischen Führung getroffen worden sei – und nicht etwa von Polizei oder Armee.
NahostkonfliktIsrael schließt Grenzübergang zwischen Westjordanland und Jordanien
Die Entscheidung habe die politische Führung getroffen, erklärt die zuständige Behörde. Der Schritt schränkt das Leben der Palästinenser drastisch ein und erschwert auch Hilfslieferungen nach Gaza.
Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv
