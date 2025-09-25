Nahost-Konflikt Israel schließt Grenzübergang zwischen Westjordanland und Jordanien 25. September 2025, 15:17 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Ein palästinensischer Soldat patrouilliert am geschlossenen Grenzübergang nach Jordanien. (Foto: ZAIN JAAFAR/AFP)

Die Entscheidung habe die politische Führung getroffen, erklärt die zuständige Behörde. Der Schritt schränkt das Leben der Palästinenser drastisch ein und erschwert auch Hilfslieferungen nach Gaza.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

