Nahost-KonfliktIsrael schließt Grenzübergang zwischen Westjordanland und Jordanien

Lesezeit: 3 Min.

Ein palästinensischer Soldat patrouilliert am geschlossenen Grenzübergang nach Jordanien.
Ein palästinensischer Soldat patrouilliert am geschlossenen Grenzübergang nach Jordanien. (Foto: ZAIN JAAFAR/AFP)

Die Entscheidung habe die politische Führung getroffen, erklärt die zuständige Behörde. Der Schritt schränkt das Leben der Palästinenser drastisch ein und erschwert auch Hilfslieferungen nach Gaza.

Von Kristiana Ludwig, Tel Aviv

Israel hat den einzigen Grenzübergang für Palästinenserinnen und Palästinenser im besetzten Westjordanland nach Jordanien auf unbestimmte Zeit geschlossen. Am Dienstagnachmittag veröffentlichte die zuständige israelische Flughafenbehörde eine entsprechende Mitteilung, unter dem Hinweis, dass diese Entscheidung von der politischen Führung getroffen worden sei – und nicht etwa von Polizei oder Armee.

