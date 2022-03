Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat am Mittwoch den russischen Einmarsch in die Ukraine "auf das Schärfste" verurteilt. Für eine entsprechende Resolution stimmten am Mittwoch 141 der 193 Mitgliedsstaaten. Darin wird zudem Moskau aufgefordert, alle Soldaten aus dem Nachbarland abzuziehen. Die Resolution kann nicht durch ein Veto im Sicherheitsrat blockiert werden, in dem Russland einen ständigen Sitz hat. 35 Staaten enthielten sich, fünf stimmten gegen die Resolution. Zuvor hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vor den UN gesprochen.