Als die letzte Sitzung des 20. Bundestags in der vergangenen Woche vorbei war, ging Gregor Gysi zielstrebig auf das Pult zu, an dem eben noch die scheidende Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gesessen hatte. Er setzte sich auf den Stuhl hinter dem Pult, er schaute auf das Mikrofon vor ihm, er schaute in den sich leerenden Plenarsaal, er lachte, er hatte sichtlich gute Laune. Gysi hatte in diesem Moment, wenn man so will, schon einmal ein bisschen geübt.