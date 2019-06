27. Juni 2019, 18:55 Uhr Grafik zum Verfassungsschutzbericht "Eine schwer kalkulierbare Gefahr"

Von Jens Schneider

Die Bedrohungen durch Extremismus seien "vielfältiger und komplexer" geworden. Mit diesen Worten stellte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag in Berlin den Verfassungsschutzbericht 2018 vor. Im Mittelpunkt stand der starke Zuwachs beim zunehmend gewaltorientierten Rechtsextremismus. Gemeinsam mit dem Verfassungsschutz-Präsidenten Thomas Haldenwang wies der Minister aber auch auf die anhaltend hohe Gefährdungslage durch eine weiter gewachsene islamistische Szene in Deutschland hin. Zuletzt hätten die Sicherheitsbehörden durch eine bessere Zusammenarbeit viele Anschlagsplanungen frühzeitig durchkreuzen können, sagte Haldenwang, warnte aber: "Dennoch kann es jederzeit zu einem Anschlag kommen."

Derzeit liege der Fokus der Sicherheitsbehörden in diesem Spektrum auf den Rückkehrern aus den Kampfgebieten in Syrien und dem Irak. Perspektivisch müsse mit mehr Dschihad-Rückkehrern nach Europa gerechnet werden, "die eine schwer kalkulierbare und möglicherweise auch langfristige Gefahr darstellen", sagte Haldenwang. Dies gelte auch für zurückkehrende Ehefrauen und Kinder der Kämpfer, von denen viele beim "Islamischen Staat" eine ideologische Ausbildung erhalten hätten. Haldenwang sagte: "Wir müssen auch zum Schutz der Kinder selbst darauf achten, dass hier nicht eine neue Generation von Dschihad-Kämpfern heranwächst." Der Verfassungsschutz-Präsident mahnte, das Wegsperren von Rückkehrern in Gefängnissen könne eher zu einer weiteren Radikalisierung führen.