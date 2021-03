Von Alexander Mühlauer, London

Sogar Keir Starmer versteht die EU nicht mehr. "Ich glaube nicht, dass sie sich in den vergangenen Wochen und Monaten in der ganzen Impfstoff-Frage selbst viel geholfen hat", sagte der Labour-Chef diese Woche in einem Radiointerview. Und fügte hinzu: "Ich glaube nicht, dass die EU den Weg des Exportverbots gehen sollte." Was der Vorsitzende der größten Oppositionspartei im britischen Unterhaus zum Impfstoff-Streit mit Brüssel sagte, war aus zwei Gründen bemerkenswert. Erstens: Das hätte genauso gut Premier Boris Johnson sagen können. Und zweitens: Hier drückte ein überzeugter Europäer sein Unverständnis über die EU aus; einer, der gegen den Brexit kämpfte, und der nun feststellt, die britische Regierung sei gegenüber Brüssel im Recht, wenn sie auf die Einhaltung ihrer Lieferverträge mit den Impfstoff-Herstellern poche.